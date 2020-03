Rui Unas fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual partilha um retrato referente a uma das viagens que fez.

"Vulcão Acatenango, 3976 metros, 2018, Guatemala", começa por contextualizar.

"Cuidado com o objetivos, sonhos, metas... vê-los como a solução para os nossos problemas e nossa felicidade plena é falacioso. Há dois 'perigos' que provocam, no mínimo, frustração: depois de tanto sacrifício e luta, o de nunca alcançá-los ou de alcançá-los e continuarmos infelizes e com problemas", sublinha.

"Há tantas metáforas que podemos encontrar em como subir a porra de um vulcão e viver a nossa vida com bem estar... curtam mais a subida; evitem quem está em sentido contrário; se vos deitarem a baixo, se vos pregarem rasteiras, levante-se, limpem o pó e sigam caminho; relaxem de vez em quando; não tentem seguir a passada de outros, nem o caminho dos outros; ajudem e deixem-se ajudar... e por aí fora", continua.

"Esta metáfora do vulcão já deve ter sido explorada milhares de vezes, exponho-a aqui porque eu cada vez mais vivo a minha vida como se subisse (a porra) do vulcão. Se vos fizer pensar um pouco fico feliz. Se voz fizer chamar-me de 'o novo Gustavo Santos de Sesimbra' também fico feliz, sinal que leram até ao fim", completa.

Leia Também: Rui Unas conhece personalidades icónicas da Madeira