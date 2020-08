Blaya decidiu responder às pessoas que a criticam por publicar fotografias mais ousadas nas redes sociais de forma irónica.

Na sua conta de Instagram, a artista partilhou um pequeno vídeo no qual surge com um lençol na cabeça sendo que o mesmo é retirado depois pela filha.

Já na legenda da publicação faz a seguinte reflexão: "Finalmente me apercebi que uma mulher para ser respeitada, tem que estar vestida da cabeça aos pés! Pois, se andar com o corpo como bem entender é sinal de: que é uma porca, não trabalha, não se esforça, não tem parceir@, não ama a pessoa que está ao seu lado, não cuida da sua família, não educa, não se valoriza etc.", notou.

