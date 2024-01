Leandro garantiu que fora do 'Big Brother' vive a realidade, pelo que os problemas que acontecem no jogo ficam dentro do jogo.

Sem dúvida que um dos momentos de maior tensão do 'Big Brother - Desafio Final' teve como protagonistas Leandro e Bruno Savate, numa acesa discussão que aconteceu entre os dois. Contudo, e apesar das desavenças, o cantor - que saiu ontem do reality show da TVI - garante que não guarda rancores, colocando em cima da mesa a possibilidade de ser amigo de Bruno Savate cá fora. "Tínhamos de ter adversários", começa por referir, justificando as tensões. "O Bruno Savate escolheu-me a mim, eu acabei por escolhê-lo a ele e andámos ali nas nossas guerras para a emissão em si e para dar conteúdo ao programa", nota. "No momento em que saio da casa, acabou o jogo para mim, acabam as nossas participações, temos de abraçar os nossos colegas e desejar sorte. Foi o que fiz", garante. Questionado durante uma conferência de jornalista se colocava em cima da mesa a possibilidade de ser amigo de Savate, o músico notou que sim. "Se cá fora tenho uma amizade com o Bruno de Carvalho, porque não ter uma amizade com o Bruno Savate? O que é jogo é jogo, o que é vida real, é vida real", completa. Leia Também: Leandro combinou saída do 'BB' antes do tempo por causa de digressão?