Leandro foi o concorrente escolhido pelo público para abandonar o 'Big Brother - Desafio Final' este domingo, 21 de janeiro, depois de um frente a frente com Jandira.

Questionado durante uma conferência de jornalistas se a data da sua saída tinha sido combinada com a produção do reality show da TVI, uma vez que tem viagem marcada para uma digressão nos Estados Unidos no dia 8 de fevereiro, o cantor garantiu que não.

"Isso não corresponde à verdade. Tinha de estar dia 8 no aeroporto, realmente, para ir a uma digressão nos Estados Unidos, [mas] a minha saída não iria ser neste momento. Creio que teve a ver com esta situação da IRA, que está a ser muito falada. Não foi certamente combinado a minha saída", esclarece.

"A casa está muito quente, os ânimos estão muito tensos. Não me estava a enquadrar já na tensão. Acho que é uma guerra de titãs entre o Bruno, o Francisco e o Vicente. Estava muito tranquilo, na minha, queria era cozinhar para eles, divertir-me, cantar umas canções, já me estava a sentir um pouco a mais na casa", defende, notando que desta vez conseguiu mostrar a sua verdadeira personalidade.

"Fico triste, porque por um lado queria ficar pelo menos mais duas semanas, mas por outro sinto uma leveza muito grande, porque a casa vai incendiar muito mais", completa.