Cláudio Ramos aceitou o convite de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni para participar no podcast 'É Preciso Ter Lata'. O apresentador respondeu a questões colocadas por fãs e haters e no final arrecadou 500 euros para oferecer a um amigo ator, cujo nome prefere não revelar, que se encontra a passar dificuldades devido à pandemia de Covid-19.

"De zero a 10, qualifica o talento de Ruben Rua", foi uma das primeiras questões às quais o rosto da TVI teve de responder.

"Para a apresentação tem cinco, para modelo tem 10, para capacidade de aprendizagem tem 10", começa por referir Cláudio, passando a explicar o motivo da sua 'nota'.

"Se o Ruben [Rua] é já um apresentador de daytime? Ainda não. Mas eu também não sou, ainda estou num crescimento e é assim que se faz a carreira", defende.

"Se me perguntares se sou melhor apresentador de daytime do que o Ruben? Sou melhor apresentador de daytime do que o Ruben, óbvio, mas faço daytime há 20 [anos] e o Ruben está a fazê-lo agora. Não é o Ruben é o máximo, mas também não é o Ruben é uma merda", completa o apresentador, lamento que não seja dado espaço aos profissionais de televisão para crescerem sem a crítica constante.

Eis abaixo o vídeo que mostra esta e outras respostas de Cláudio Ramos:

