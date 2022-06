Foi em conversa com o The New York Times para promover a nova linha de cuidados de pele, SKKN BY KIM, que Kim Kardashian fez uma partilha que não passou, de todo, despercebida.

A celebridade está disposta a fazer todos os esforços pela beleza, como revelou durante a entrevista.

"Se me dissessem que tinha de comer literalmente cocó todos os dias para ficar mais jovem, eu comia. Talvez comesse", disse.

Não é novidade que a celebridade está disposta a fazer esforços pela beleza. Ainda no mês passado, por exemplo, partilhou com a Vogue que emagreceu sete quilos só para conseguir usar o vestido de Marilyn Monroe na Met Gala.

Leia Também: Kim Kardashian emagrece 7 quilos para usar vestido de Marilyn Monroe