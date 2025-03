Pedro Crispim tem vindo a mostrar o seu lado mais 'sensual' aos seguidores ao longo do tempo.

O comentador costuma partilhar a sua rotina, que inclui tratamentos e idas ao ginásio para manter um corpo saudável.

Alheio às críticas que por vezes recebe por ter feito uma lipoaspiração há dois anos, Crispim publicou, esta quinta-feira, 27 de março, um vídeo do seu abdómen musculado.

"Ouço muitas vezes: 'assim também eu, fizeste uma lipo'. Uma forma de, não só tentarem retirar o meu mérito (como se as criaturas soubessem alguma coisa das minhas batalhas diárias) e claro, entendo que essa é também uma maneira de se sentirem mais confortáveis e em paz consigo mesmo, tadinhos.

Sim, sim, fia-te na virgem e não corras, como diria a minha avó. Tenho 'cabeça de gordo' (até porque sofri de obesidade na juventude durante anos, logo o desafio é grande). Não existem fórmulas mágicas, existem ajudas muito bem-vindas, profissionais e tratamentos complementares e imprescindíveis, massagens, vitaminas, mas não existem milagres nos resultados (principalmente a longo prazo).

A lipoaspiração feita há foi anos foi imprescindível para mim, desenhou uma nova silhueta e funcionou como um motor, o chamado 'turning point'. Desde esse dia que tudo mudou no meu estilo de vida. Consistência no treino - porque não vou para o ginásio fazer social, vou focado - comprometi-me também com a ajuda da minha nutricionista, com uma alimentação equilibrada. Como de tudo um pouco, com atenção às quantidades, deixei o álcool, até aquele vinho gostoso e, não menos importante, um bom descanso.

Estes sim, são os pilares. E, respondendo à questão se irei continuar a partilhar fotos do corpo, da barriga e até nu: sim, irei. Hoje, aos 46, aos 50, 60, 70… E sempre que me fizer sentido, sempre que quiser. Ao fim de contas, um corpo é e será sempre só um corpo, não adianta complicar. E, neste caso, é o meu corpo e são as minhas redes sociais. Se me estou a exibir!? Óbvio, caso contrário limitava-me a guardar as imagens para mim", pode ler-se na publicação.

Leia Também: "Se deixo de comentar, deixo de fazer TV. Não sou chamado para mais nada"