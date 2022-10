David Bowie morreu há mais de seis anos e a mulher, Iman, continua a pensar no artista "todos os dias e a todos os minutos".

Em conversa no Today Show Radio da SiriusXM, Iman - que se casou com David Bowie em 1992 - confessou que espera voltar a encontrar o marido.

"Se houver vida após a morte, gostava de ver o meu marido de novo", partilhou, acrescentando depois que continua a usar um colar com o nome do artista. "Uso desde a primeira semana após a morte do David", contou, afirmando que "está sempre a pensar nele".

De recordar que o artista morreu vítima de cancro aos 69 anos, em janeiro de 2016.

Leia Também: Ricky Gardiner, guitarrista de David Bowie, morre aos 73 anos