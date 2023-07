Rita Pereira decidiu deixar uma publicação mais na brincadeira mas em jeito de desabafo.

"Só quero partilhar uma teoria. Acho que sempre que entro no meu carro, ele faz uma análise do que se passa na minha vida e tenta perceber se estou atrasada ou não. Se eu não estiver atrasada, os sinais de trânsito estão todos verdes. Se eu estiver atrasada, todos os sinais de trânsito vão estar vermelhos, as idosas vão todas passar nas passadeiras naquele momento, vai acontecer sempre alguma coisa naquele momento e vou ter que parar em todo os sinais de Stop e ainda vou apanhar a polícia", começou por dizer num vídeo que publicou nas stories.

"O que é que vocês acham? Quando estão atrasados também apanham sempre os sinais vermelhos todos?", questionou de seguida.

Também sente o mesmo? Veja o vídeo na galeria.

