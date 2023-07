'Pipoca Mais Doce' faz questão de manter ativo o hábito da leitura e, de quando em vez, partilha nas redes sociais algumas sugestões. Foi isso que a influenciadora fez esta quinta-feira, dia 13 de julho, ao mostrar a capa do livro 'A Criada', de Freida McFadden, que deu origem a uma série com o mesmo nome.

"Não sei o que é que se passa este ano mas, de repente, parece que há todo um conjunto de livros sobre a temática 'empregadas'. Eu, pelo menos, já li três: 'A Camareira', 'Limpa' e agora 'A Criada'. E estão a ver aquele livro que vocês começam e depois está tudo fod… lixado, porque percebem que não vão conseguir parar até chegarem à última página? Pronto, é este, que comecei há dois dias e terminei ontem em duas viagens de comboio, ida e volta até Aveiro. E olhem que ainda são 340 páginas", começou por escrever 'Pipoca'.

"É uma obra-prima? Não. É a melhor coisa que vão ler na vossa vida? Também não. Mas cumpre lindamente a função de nos agarrar, de nos chocar, de nos surpreender, de nos sufocar, de nos deixar com os nervos em franja. Pelo menos, foi o que senti. Mesmo achando que, ali a certo ponto, comecei a perceber o desfecho da história, de quando em vez levava com uns baques que até me faltava o ar, há sempre ali novos requintes de malvadez", acrescentou, resumindo por fim a história em causa.

"'A Criada' é sobre Millie, uma ex-reclusa, que consegue arranjar trabalho como empregada interna em casa de um casal rico. Parece um trabalho de sonho para quem tem dormido no carro nos últimos tempos, mas rapidamente percebe que não. A patroa oscila entre a simpatia extrema e a quase crueldade, a filha é uma mimada insuportável, e o único que parece normal no meio daquilo tudo é o marido. Ou então… nada é o que parece. Se andam à procura de um livro para as férias, este é um ótimo candidato. Mas levem mais, porque vão ler este em três segundos", concluiu 'Pipoca Mais Doce'.

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' "fabulosa" e cheia de lantejoulas em evento em Londres