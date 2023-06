Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', está entre os convidados que esta segunda-feira, 26 de junho, vão marcar presença, em Londres, na estreia mundial de 'Indiana Jones 5'.

"Ai que a outra está toda contemplativa, a pensar que vai à estreia mundial do 'Indiana Jones 5', mas já não se lembra de nada do que se passou nos outros quatro", brincou a influencer portuguesa ao mostrar na sua conta oficial de Instagram o look que elegeu para a ocasião.

Os fãs mostraram-se rendidos, considerando que 'Pipoca' estava "fabulosa" com o vestido comprido de lantejoulas, prateado, que realçou o seu bronzeado. Trata-se de uma peça da Caio Collection, combinada com sandálias e carteira de mão igualmente em tons de prateado.

