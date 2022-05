Scott Disick foi acarinhado por vários membros do clã Kardashian no dia do seu aniversário. O 'ex' de Kourtney completou 39 anos esta quinta-feira, 26 de maio.

Nas stories do Instagram, Kris Jenner, mãe de Kourtney, publicou uma montagem fotográfica com Scott e disse: "Feliz aniversário, Scott! Tem um dia mágico. Adoro-te".

Já Kim Kardashian, irmã de Kourtney, escreveu: "Feliz aniversário! Adoro-te tanto que mal posso esperar para comemorar contigo".

Por sua vez, Khloé, também irmã de Kourtney, recorreu à mesma rede social para assinalar a data. Veja tudo na galeria.

