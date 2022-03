Scott Disick, de 38 anos, pode estar a viver um romance com Holly Scarfone, de 23. E os rumores continuam a ser 'alimentados' pelo 'ex' de Kourtney Kardashian.

De acordo com o Page Six, enquanto ambos estavam de férias em Paris, na semana passada, a estrela de 'Too Hot to Handle' publicou uma fotografia sensual em que aparece em lingerie com a Torre Eiffel ao fundo. Na caixa de comentários, Scott Disick não tardou a fazer um comentário: "Onde estão os créditos da minha foto?"

Reação que não passou despercebida e que deu mais 'asas' às especulações.

