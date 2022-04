Scarlett Johansson foi recentemente convidada no podcast '9 to 5fish' e aproveitou a ocasião para tirar a limpo um rumor que a "persegue" há vários anos.

Falamos do boato sobre um alegado envolvimento sexual entre a atriz e o ator Benicio del Toro, com quem contracenou no filme 'Avengers: Infinity War', no elevador depois da cerimónia dos Óscares de 2004.

"Esta é uma história que me persegue há muito tempo", começou por dizer, cita o Daily Mail, referindo de seguida que considera o rumor "chocante".

"Sou o tipo de pessoa que tem pavor de fazer alguma coisa que não é suposto fazer, o que torna esta história ainda mais absurda para mim", frisou.

O rumor começou a circular na imprensa depois de uma entrevista dada por Benicio del Toro à Esquire e na qual lhe perguntaram se "alguma vez tinha tido sexo com Scarlett Johansson depois de uma entrega de prémios". "Bem, não sei. Vamos deixar na imaginação das pessoas", respondeu o artista.

