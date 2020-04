Na Madeira de quarentena na companhia do namorado, Cristiano Ronaldo, e da família do jogador, Georgina Rodríguez tem vindo a partilhar com os seus seguidores do Instagram vários momentos divertidos que tem vivido.

Contudo, esta quinta-feira, dia 9, a modelo espanhola decidiu ir ao baú de memórias e recordar umas férias de sonho que passou em Itália.

"Saudades da natureza", escreveu na legenda da publicação, onde exibe a sua excelente forma física.

Veja a publicação de que falamos.

