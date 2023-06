Sarah Jessica Parker encontra-se a promover a série 'And Just Like That...', sequela da popular produção 'Sexo e a Cidade', o que levou a atriz a fazer uma revelação muito curiosa.

Sarah, numa entrevista ao programa 'Extra TV', contou que as suas filhas gémeas, Marion e Tabith, nunca viram 'Sexo e a Cidade', série que ela protagonizou entre 1998 a 2004.

"Até agora, foi uma coisa que nunca cruzou o radar delas, e talvez nunca chegue a cruzar. Eu compreendo isso", fez notar a artista, de 58 anos.

Sarah Jessica Parker confessou ainda que as duas estão prestes a completar 14 anos e que, pela idade, a série que foi muito popular durante o seu período de exibição "não é um tópico primordial nas suas vidas".

