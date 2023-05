Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', viajou para Paris nos últimos dias para marcar presença num evento especial.

A infleuncer foi convidada para a festa da marca Roger&Gallet, que se realizou na tarde de terça-feira (23 de maio).

Para a ocasião, 'Pipoca' elegeu um conjunto de saia midi e top a combinar. As peças em tons de verde deram brilho e cor ao look, por serem repletas de lantejoulas.

O coordenado, vendido em Portugal pela It Market, foi combinado com umas sandálias cor de rosa, com um apontamento de plumas, da Primadonna.

"'Emily in Paris', com 'Sexo e a Cidade', com Tuga na Zona", brincou Ana Garcia Martins ao exibir nas redes sociais o look completo.

Ora veja:

Leia Também: Coldplay foram "o mais uau" e Bárbara Bandeira deu "chapa de luva branca"