"Já muita gente me perguntou se este foi o melhor concerto da minha vida e eu não consigo dizer que sim. Sinto que pode ter sido, mas já vi tanto bom concerto, que tenho medo de estar a ser injusta". Foi desta forma que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce' começou o texto que partilhou na sua página de Instagram e onde fala dos Coldplay.

O grupo britânico realizou quatro concertos em Portugal e a influencer não perdeu a oportunidade de ver a banda.

"Se foi o mais uau, o mais impactante, o mais surpreendente e se eu ia já hoje outra vez? Sem dúvida. Vi Coldplay em Lisboa há 20 anos e já nessa altura adorei, mas não teve nada a ver com isto em termos de espetáculo", disse.

"Porque isto agora é outra cena, é fogo de artifício, bolas, luzes, vários palcos. E, tudo junto, resulta numa coisa única. Eu, pelo menos, nunca tinha visto nada parecido. Senti, sobretudo, que foi um concerto de gente feliz por poder estar a viver aquilo. Gerou-se ali um ambiente super positivo (andei aos abraços às vizinhas do lado, que não conhecia de lado nenhum), e acho que isso acabou por ser o mais especial. E também senti que ninguém saiu defraudado, muito pelo contrário, acho que o sentimento unânime é de que foi um concerto do c******", destacou de seguida.

Na sua mensagem, 'Pipoca' não deixou de falar também sobre Bárbara Bandeira, que foi a escolhida para abrir os concertos da banda britânica em Portugal.

"Já agora, só uma nota para a Bárbara Bandeira que, num público que não era o dela, sinto que distribuiu ali muita chapadinha de luva branca. Segura, feliz, simpática, com uma belíssima voz e ainda acabou no palco a cantar com o (meu) Chris. Pumba", realçou.

"Ah, e só mais uma nota: organização impecável. Sem filas, sem caos, muita facilidade para comprar bebidas (e um belo de um pão com chouriço), cinco estrelas", escreveu, por fim.