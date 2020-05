Depois de terem adiado o casamento por causa da pandemia da Covid-19, Sarah Hyland e o noivo, Wells Adams, decidiram comprar uma luxuosa mansão, como destaca a imprensa internacional.

A propriedade está situada em San Fernando Valley e custou quatro milhões de dólares, cerca de 3,6 milhões de euros.

De acordo com a Variety, a casa, com um estilo moderno, conta com cinco quartos, seis casas de banho, cinema, quintal e piscina com spa.

