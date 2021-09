Sarah Harding queria muito ser mãe antes da sua trágica morte. Chad Johnson, ex-namorado da antiga estrela das Girls Aloud, falou precisamente deste desejo, notando que a artista iria com certeza desempenhar muito bem este papel.

"A Sarah queria ser mãe, mas nunca conseguiu. Isso é muito triste. Sempre achei que a Sarah iria ser uma mãe extraordinária. Ela tinha um sentido muito maternal, era muito cuidadosa com as pessoas que amava. E adorava crianças. Ela ia ser obcecada com os filhos no melhor sentido. Era a natureza dela", disse em declarações ao The Sun.

O casal esteve junto em 2017, no entanto, acabou por se separar devido à distância, uma vez que Sarah vivia no Reino Unido e Chad nos Estados Unidos.

"Sempre estivemos em contacto. Estávamos a planear encontrarmo-nos, mas tive de alterar as datas e não conseguimos - e chegou a pandemia. Mas mantivemos contacto por mensagens e pelas redes sociais. Acho que para os dois, sempre pensei que nos iríamos reconciliar. Tínhamos uma ligação, uma excelente relação", lembra.

Recorde-se que Sarah revelou em agosto que tinha sido diagnosticada com um cancro da mama em estágio avançado.

