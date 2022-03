Sarah Ferguson viajou até Varsóvia, na Polónia, para apoiar os refugiados da guerra na Ucrânia.

Segundo a revista Hello, a ex-mulher do príncipe André foi recebida pelo político Rafał Trzaskowski e teve a oportunidade de conhecer as vítimas da guerra. "Comovente": foi assim que descreveu o cenário com que se deparou no país tem recebido um enorme êxodo de refugiados.

As invasões russas na Ucrânia começaram a 24 de fevereiro e já levaram mais de três milhões de ucranianos a fugirem do seu pais, fez mais de 700 mortos e 1.174 feridos entre a população civil, segundo dados da ONU.

