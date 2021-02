Sarah Ferguson não poderia estar mais entusiasmada por ser avó. A filha mais nova da duquesa de York, a princesa Eugenie, e o marido, Jack Brooksbank, deram as boas-vindas ao primeiro filho no passado dia 6 de fevereiro.

"Notícias muito felizes! Sou avó", afirmou durante o programa de YouTube 'Story Time with Fergie & Friends'.

Para marcar a ocasião, a duquesa leu um livro intitulado 'Baby on the Way' [Bebé a Caminho, em português].

Eugenie e Jack ainda não partilharam o nome que escolheram para o menino, por isso, esta é a revelação mais esperada.

Anteriormente, Sarah já tinha dito que acreditava que a filha iria ser uma excelente mãe.

Leia Também: Isolado, Harry prepara-se para voltar a Inglaterra a qualquer momento