Depois de vários meses afastado da família, uma vez que atualmente vive nos Estados Unidos, eis que este ano o príncipe Harry deverá regressar ao Reino Unido para uma visita.

Conforme nota o jornal britânico Daily Mirror, o príncipe já se está a preparar para esse momento. De que forma? Optando por ficar voluntariamente em confinamento na sua mansão em Los Angeles, juntamente com a mulher, Meghan Markle, e o filho, Archie.

O duque de 36 anos quer estar presente nas comemorações do 100.º aniversário do avô, o príncipe Filipe, como tal (e sabendo que este foi hospitalizado) quer tomar o máximo de cuidados.

Apesar das comemoração estarem marcadas para junho, Harry está preparado para regressar a qualquer momento.

"O Harry está preocupado com o bem-estar do avô e está a ser informado regularmente acerca do seu estado de saúde. Ele escolheu ficar em casa no caso de ser necessário voltar ao Reino Unido de repente", afirmou uma fonte à publicação.

