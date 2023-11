Sarah Ferguson comemorou o feriado do Dia de Ação de Graças com uma fotografia da revista Hello!, onde aparece junto dos corgis da falecida rainha Isabel II.

"Feliz Dia de Ação de Graças para todos os nossos amigos! Estamos a aproveitar o clima fresco de novembro. É um momento perfeito para dar um passeio, beber uma chávena de chá… ou talvez escrever algo aconchegante", pode ler-se na legenda da imagem.

De recordar que a duquesa de York - também conhecida como Fergie - adotou os patudos Sandy e Muick após a morte da rainha Isabel II em setembro de 2022. De acordo com a People, Sarah Ferguson tem ainda cinco norfolk terrier que dividi com o ex-marido, o príncipe André.