Sarah Ferguson - que esteve casada com o príncipe Andrew entre 1986 a 1996 - deixou um recado aos haters durante a entrevista ao Australian Women's Weekly, destacando o lado mau das redes sociais.

"As mulheres estão a lutar contra outras mulheres", afirmou a duquesa de York, de 60 anos, referindo que as críticas online são "cruéis e prejudiciais". "Temos de passar por cima disso", acrescentou.

Mas Sarah não ficou por aqui e pediu a todos os que usam as redes sociais para serem "mais gentis" e para que não tratem mal as outras pessoas.

A duquesa - que é mãe da princesa Eugenie, de 30 anos, e da princesa Beatrice, de 31, fruto do casamento terminado com Andrew - falou ainda da sua experiência pessoal, referindo que as filhas costumam ser alvo de comentários cruéis.

