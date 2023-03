Sarah Ferguson voltou a falar publicamente sobre o sobrinho, o príncipe Harry e a mulher deste, Meghan Markle.

A duquesa de York, ex-mulher do príncipe André (filho da rainha Isabel II) notou que encontra muitas semelhanças entre a sua história e a do casal, uma vez que ambos se mudaram para os Estados Unidos após polémicas e desentendimentos com a família real britânica.

"Divorciei-me, fui para a América, escrevi um livro, fui à Oprah e fui oradora da Weight Watchers durante 12 anos", disse Fergie em declarações à PA News Agency.

"Fui para a América em busca de apoio e não consigo agradecer o suficiente aos americanos pelo que me deram e pelo que fizeram por mim", continuou.

"Por isso, acredito mesmo que não tenho de julgar a vida de outras pessoas, e vejo o quanto ela [Meghan] o ama [Harry], ama aos filhos e dá-lhe o amor que ele nunca teve antes", argumenta.

Recorde-se que Meghan e Harry mudaram-se para a Califórnia em 2020.