Celebrou-se esta segunda-feira, 28 de junho, o Dia do Orgulho LGBT e Sara Tavares destacou a data nas suas redes sociais com um desabafo sobre a forma como se sente quando questionada sobre a sua sexualidade.

"Acerca do 28 de junho, falei sempre na descontra sobre isso (minha sexualidade) porém ninguém tem nada a ver com minha vida particular", começou por escrever.

A cantora, de 43 anos, deixou claro que "não admite" que sejam ofensivos consigo: "Quando me perguntaram, muitas vezes foi de forma ofensiva, como se tivesse de me justificar. Quem me conhece sabe que sou rebelde desde menina, não admito. Pago os meus impostos, não devo nada a ninguém".

"Viva a liberdade de amar e de pensamento, desde que não pisemos a liberdade de ninguém. Pintemos o caminho da verdade e alegria para todos, mesmo todos", rematou.

