Este domingo, dia 22, Sara Sampaio partilhou com os seus seguidores do Instagram um vídeo no mínimo divertido no qual, juntamente com uma amiga, tenta fazer um exercício. Apesar dos esforços da modelo portuguesa e de Shanina Shaik, a verdade é que as duas acabam por falhar numa primeira tentativa.

Brincando com o assunto, Sara afirmou na sua conta de Instagram: "Somos mulheres independentes! Não precisamos de homens! (talvez apenas uns braços e abdominais mais fortes)".

Veja o momento de seguida e se tiver disposição tente fazer em casa!

