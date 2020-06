Já foram muitas as celebridades a aderirem à brincadeira provocada pela famosa FaceApp e têm partilhado o resultado no Instagram. São muitas as figuras públicas que mostram como poderiam ser se fossem do sexo feminino ou masculino.

Sara Sampaio e o namorado, o empresário Oliver Ripley, também não ficaram indiferentes à tendência e a modelo mostrou o resultado final nas stories da sua página de Instagram.

Como seria a manequim se fosse do sexo masculino? E como seria Oliver se fosse uma mulher? Veja o resultado na galeria.

Leia Também: Toda a equipa da Rádio Comercial adere à FaceApp. Eis o resultado

