Sara Sampaio poderá ter novamente o coração ocupado.

Depois de ter sido vista de mãos dadas com Ray Nicholson e de haver rumores de um romance entre os dois já desde o verão, a modelo usou agora as stories da sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias das férias recentes nas Maldivas.

Entre as imagens partilhadas, uma chamou a atenção dos seus fãs: Trata-se de uma foto de Ray Nicholson, uma imagem na qual o ator aparece sozinho e de óculos escuros.

Ray Nicholson© Instagram

