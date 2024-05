Sara Prata esteve com a família na Quinta do Pisão, em Alcabideche, e mostrou-se encantada com o que por lá viu.

Na sua conta no Instagram, a atriz partilhou uma reflexão sobre o dia e contou um pouco do que por lá andaram a fazer.

"Mesmo aqui ao lado e nós não conhecíamos. Tivemos um dia em grande e sem saber muito bem ao que íamos. Acabámos por descobrir os animais da quinta, os burros, as cabras, as ovelhas e tantos outros ao longo do caminho, fizemos uns 3/4 picnics (que isto de andar ao ar livre no meio da natureza dá fome), explorámos o trilho do Cuquedo sem apanhar nenhum susto porque a criançada nunca nos deixou parar no mesmo lugar, e ainda alugámos bicicletas elétricas com atrelado para passear nos 380 hectares de natureza. Pelo meio tivemos direito a 'descansar as pernas' num pedacinho de terra idílico, cheio de cavalos selvagens ️ Que programinha perfeito", escreveu, na legenda das fotografias, que pode ver na galeria.

