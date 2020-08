Foi há quase um mês que Sara Prata deu as boas-vindas à pequena Amélia, que nasceu no dia 20 de julho. Uma data que ficará para sempre guardada no coração da mamã 'babada', que tem-se mostrado 'derretida' pela menina.

Desde que foi mãe pela primeira vez que a atriz tem vindo a destacar este momento único no Instagram, como aconteceu esta terça-feira.

"Têm sido dias intensos, todos dedicados a ela. Os dias fundem-se com as noites mas sempre num ritmo próprio de quem se conhece melhor a cada hora que passa. Cada vez é mais nossa. Parece que esteve sempre aqui. Os dias são para ela e eu não me importo, as horas são para ela e eu não me importo", começou por escrever na legenda de uma carinhosa fotografia em que aparece na companhia da filha.

"Sempre achei que faz falta na nossa sociedade saber parar e ter tempo para amar. Aqui o nosso tempo pára, voltámos para o cantinho de namoro. Saiu-me a sorte grande", acrescentou de seguida ao destacar a maternidade.

