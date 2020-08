Sara Prata levou a sua filha, Amélia, esta segunda-feira, dia 3, a passear pela primeira vez. Um momento que a atriz não resistiu a partilhar com os seus seguidores do Instagram.

"O nosso primeiro passeio", escreveu a estrela da TVI ao partilhar com os seguidores a fotografia que registou o momento.

Sara posou com a sua bebé ao colo e foi de sorriso no rosto que mãe e filha encantaram os seguidores. Aliás, foi na realidade a cara amorosa da bebé Amélia a derreter quem com a imagem se cruzou.

"Coisa boa", escreveu Matilde Breyner. "A carinha", destacou, por sua vez, Ana Guiomar.

Eis abaixo a publicação completa: