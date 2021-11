Sara Prata abriu o coração a Maria Cerqueira Gomes numa conversa que foi gravada em sua casa, onde falou de vários momentos felizes, mas também das fases menos boas.

Em 2015 participou no 'Dança com as Estrelas', da TVI, desafio que foi "muito exigente". "Muitas horas de ensaios e estava, ao mesmo tempo, a gravar ‘A Única Mulher’ - que também até hoje foi o projeto mais desafiante", recordou.

"Saía do estúdio às 19h00/19h30h [...] e ia treinar até à meia-noite [para o 'Dança Com As Estrelas']. Depois ia para casa, estudava os textos para o dia seguinte e às 06h30 estava acordada para ir gravar. Foi assim durante uns bons meses”, contou, referindo que nessa fase "sentiu que precisava de ajuda".

“Mas também só consigo dizer hoje, só consigo verbalizar isso hoje. Foi, de facto, um período duro. Não fiz nada que outras pessoas não possam fazer. Não me sinto, nunca, um super-herói e que faço mais do que a maior parte das pessoas. Sou um ser normal e precisamente por ser um ser normal e comum, que qualquer pessoa poderia fazer o que faço, também tenho outro lado, sensível. Muitas vezes a carga que te põem aos ombros é demasiada pesada e, por vezes, claro que choras e que vais a baixo. E esse foi, sem dúvida, um momento duro”, acrescentou.

Durante a fase do ‘Dança Com as Estrelas’, diz, "foi o único momento em que se sentiu invadida". "Não queria falar sobre aquilo, não queria viver as coisas daquela forma e perdi o controlo”, destacou, partilhando também que foi nessa altura que descobriu o Reiki.

“Fiz terapia psiquiátrica e [outras] terapias. [...] Precisei de aprender a limpar esse ruído para me conseguir ouvir e cuidar de mim. O Reiki tem essa magia. A energia da cura. Fez muita diferença”, revelou.

Leia Também: Sara Prata é a próxima convidada do 'Conta-me'. As imagens da entrevista