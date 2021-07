Este domingo, a dois dias do primeiro aniversário da filha, Sara Prata abriu as portas de sua casa aos seguidores para partilhar todos os detalhes do quarto da pequena Amélia.

A atriz confessou que a decoração do quarto não foi uma prioridade e que todo o processo de encontrar as peças ideais foi realizado com tempo.

"O primeiro grande presente, agora que está a fazer um aninho. Ficou pronto mesmo a tempo! Adorei transformar e imaginar todos os pormenores do quartinho dela… e o que mais me deixa feliz: ver como ela adora estar lá a brincar", disse.

O resultado foi partilhado nas suas redes sociais e deixou os internautas encantados. Curioso para ver? Espreite na publicação abaixo.

