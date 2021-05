Este domingo, 9 de maio, foi particularmente especial para Sara Prata. João Leitão, companheiro e pai da sua filha, celebrou mais um ano de vida e a atriz assinalou a data nas redes sociais com uma rara declaração de amor que deixou os fãs radiantes.

"O nosso paizão, o meu amor, faz hoje anos. Nem me atrevi a sonhar ter alguém a meu lado como ele, mas quis o destino que fosse meu companheiro. Todos os dias lhe digo como é especial, todos os dias me deito com o mesmo brilho no olhar, todos os dias o amor cresce. João, parabéns, nosso amor gigante", escreveu.

As palavras de Sara Prata acompanham uma fotografia do casal com a filha, Amélia, que completa um ano em julho.

