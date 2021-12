Sara Prata recorreu de novo ao Instagram para partilhar mais um carinhoso momento vivido junto da filha, a pequena Amélia, de um ano.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz publicou um vídeo que mostra a reação da menina quando viu o Pai Natal.

Apesar de ter ficado muito espantada e de boca aberta, a pequena Amélia não quis chegar perto. Assim sendo, Sara Prata acabou por tirar uma fotografia com o Pai Natal, mas sem a filha.

"Que a magia faça sempre parte dos nossos dias. Adoro ser uma eterna miúda. Todos os anos tiro uma foto com o Pai Natal, achava que este ano já seria com a Amélia mas… no imaginário dela o velhote quer fazer-lhe a folha", disse a atriz.

Veja na galeria o vídeo que mostra a reação da menina.

Leia Também: Sara Prata mostra filha bebé a 'vibrar' com programa de Cristina Ferreira