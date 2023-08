Sara Prata está a aproveitar uns dias de férias na companhia da filha, Amélia, e do namorado, João Leitão, em Torrão, Alcácer do Sal.

Na sua conta no Instagram, a atriz publicou um pequeno vídeo nas stories no qual Amélia aparece muito contente a cantar e a dançar, tendo agradecido o aplauso no fim da 'apresentação'.

"Acho que o Zé e a Mariana nos vão expulsar ou têm que começar a pagar cachet", escreveu a atriz, num comentário divertido.

Veja o vídeo deste momento animado da pequena Amélia, de três anos.

