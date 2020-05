A atriz de 35 anos, na reta final da primeira gravidez, seguiu o exemplo de milhares de portugueses e foi desfrutar do sol e do sal do mar. "Levo a alma lavada e volto para casa com um sorriso daqueles bem grandes", desabafou depois a artista setubalense.

Apesar da época bálnear ainda não ter aberto oficialmente, os portugueses, a redescobrir o prazer de poderem voltar à rua após a pandemia viral de COVID-19, estão com ânsia de sol e de sal. Sara Prata não é exceção. Já na reta final da sua primeira gravidez, a atriz setubalense de 35 anos seguiu o exemplo de milhares de cidadãos e foi desfrutar dos prazeres dos areais. "Finalmente, o primeiro mergulho no mar", mostrou. "O primeiro desde a quarentena e o primeiro da nossa bolinha", desabafou a artista nas redes sociais. "Queria tanto conhecer esta sensação de nadar grávida e é tão boa. Levo a alma lavada e volto para casa com um sorriso daqueles bem grandes", revelou, pouco depois, a atriz. Apesar de já ter ido à praia e à piscina, Sara Prata, que vai ter uma menina, fruto do relacionamento que mantém com João Leitão, ansiava há muito por um banho de mar e agora não vê a hora da bebé nascer. "Vai ser uma menina do papá", acredita a artista. "O nosso mundo ficou mais forte, mais forte e mais cor de rosa", digitou noutra publicação. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.