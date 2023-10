Sara Prata usou a sua conta no Instagram para partilhar duas fotografias nas quais aparece sorridente com a filha, Amélia, tendo revelado que recebeu os parabéns de uma professora primária, que se mostrou feliz por, numa mesa onde estavam várias crianças, ninguém ter recorrido à tecnologia para entreter os mais novos.

"Há uma história curiosa por detrás destas fotos: Aqui e ali alguém vem ter connosco para nos falar da Amélia, feliz por a conhecer. Mas desta vez fomos todos abordados por uma senhora amorosa, que se apresentou como professora primária. Fez questão de vir à nossa mesa no final do almoço porque nos queria dar os parabéns por durante aquele almoço de amigos e com cinco crianças à mesa nunca termos recorrido a ecrãs para entreter os miúdos", começou por contar.

"Rimos todos juntos porque hoje em dia essa realidade parece quase utopia. Mas é possível!", continuou a atriz, não escondendo que foi necessário lidarem com algumas "birras, plasticinas, lápis e papéis rasgados".

"Das coisas que mais gosto na vida é da companhia da minha filha. E que assim continue a ser até eu ser velhinha e ela ter as suas histórias para me contar", concluiu

