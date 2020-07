Sara Prata voltou a recorrer à sua página de Instagram para se declarar ao seu amor, João Leitão. Uma partilha onde mostra ainda uma das primeiras imagens que registaram na companhia um do outro.

"Esta foi talvez uma das nossas primeiras fotos juntos...Depois de já termos tido muitos momentos nossos lá me lembrei de registar este... e é tão bom sentir que hoje continua tudo igual. Que todos os bocadinhos que passamos um com o outro nos deixam com este sorriso. Sempre. Meu eterno namorado", escreveu.

Recorde-se que o casal vive uma fase única, estando prestes a dar as boas-vindas à primeira filha, que se vai chamar Amélia.

