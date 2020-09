No último dia do verão, Sara Prta resolveu despedir-se da estação do ano com um mergulho... no duche lá de casa. Afinal de contas, tem sido esta a sua realidade desde que há dois meses foi mãe da sua primeira filha, a bebé Amélia.

"Hoje é o último dia de Verão e faço uma homenagem àquilo que foi o mais perto que consegui estar de um mergulho no mar, de fazer wakeboard no rio, de me molhar numa cascata ou numa praia paradisíaca de águas quentes: o meu banho diário tomado à pressa, em 5 minutinhos", brincou a atriz na legenda de um conjunto de registos onde a sua excelente forma física surge em grande destaque.

