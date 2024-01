Sara Prata revelou no início do ano que a filha, a pequena Amélia, tinha sido operada aos adenoides e garganta. Tema que voltou a trazer para a sua página de Instagram, tendo mostrado novas imagens com a menina.

"Já todos sabemos que o mês de janeiro é tramado (até é considerado o mês mais triste do ano) mas aqui andamos a arranjar todas as estratégias para não pirar", começou por dizer a atriz ao surgir ao lado da pequena Amélia.

"Fortíssimas na prescrição médica de gelados na dieta e nas brincadeiras juntas. É sorrir com os dentes todos pois hoje é sexta-feira!! E já estamos quase boas", completou.

