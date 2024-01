Sara Prata usou a sua conta no Instagram para revelar que a filha, Amélia, foi recentemente operada aos adenoides e garganta e que se encontra a recuperar.

"Modo miminhos ativado! Nos próximos tempos vamos estar por aqui, mais recolhidos e numa bolha só nossa. A Amélia foi operada aos adenoides e garganta (como tantas crianças da idade dela) e então agora aqui estamos, no quentinho das mantas até recuperar", começou por escrever a atriz.

"Mas como vocês são sempre incríveis com ela, achei que hoje também iriam querer enviar mimo para esta miúda querida. E enquanto a Mãe e o Pai estão com o coração apertadinho nestes dias (bolas... é mesmo um sufoco vê-los nestas circunstâncias, mesmo que seja por uma cirurgia de rotina) tem sido tudo tão mais fácil por vermos a calma e força dela nesta adaptação. As crianças são mesmo muito fortes, e é impressionante perceber isso. Ontem até dançava depois de vir do hospital. Coisa mais querida", continuou, tranquilizando os seus seguidores.

"Bem, agora vou voltar a ser o colchão dela, porque uma coisa é certa: colinho da Mãe cura e os gelados também", concluiu a atriz.

Leia Também: Sara Prata ansiosa com casamento: "Só de pensar..."