"A vida é curta demais para nos chatearmos com o que não vale a pena". É com esta citação que Sara Norte começa por descrever o vídeo que publicou na sua página de Instagram, onde aparece com um rasgado sorriso no rosto e um ar de muita felicidade.

A publicação serviu para a atriz deixar um desabafo, revelando estar numa nova fase.

"Ao longo dos anos tenho tido este processo de aprendizagem porque sempre vivi intensamente as coisas de uma forma que até fazia mal porque ficava a remoer. Hoje em dia as coisas têm a importância que eu lhes dou. Só isso. Nem mais nem menos e acreditem que estou bastante mais leve", disse.

"Claro que por vezes há momentos em que cedo (não sou de ferro!)mas consigo reconhecer logo o meu deslize e isso é extremamente importante. Tenham um feliz fim de semana", rematou.

Veja na galeria o vídeo que Sara Norte publicou e que acompanha as palavras da atriz.

