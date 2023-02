Muito feliz, com um vestido da KS BE WOMAN, cheia de brilho, justo e a realçar as suas curvas, foi assim que Sara Norte se apresentou na recente emissão do 'Passadeira Vermelha', onde comenta as novidades do mundo cor de rosa.

Ao destacar o look na sua página de Instagram, a atriz acabou por fazer um desabafo.

"Não há nada melhor do que nos sentirmos seguros connosco e com o nosso corpo mesmo com todos os defeitos que possamos ter. É isso que nos torna únicos e singulares", começou por escrever.

"Muitas vezes achei que não devia vestir aquela ou outra roupa por não me sentir bonita nem com as medidas perfeitas. Mas será que isso das medidas perfeitas existe? Hoje aos 37 anos sinto-me uma mulher com 'power' e segura de mim. E que bom que é quando gostamos de nós. Devia ser sempre assim. Mas nunca é tarde! Nunca! Aqui está um look maravilhoso que adorei", rematou.

Veja o visual no vídeo da galeria.

Leia Também: Sara Norte sobre mãe, Carla Lupi: "Por vezes sinto-te tão presente"