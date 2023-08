Vanessa Martins falou sobre ansiedade e explicou aos seguidores o que faz para se sentir bem. Palavras que estiveram em destaque no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

"Nunca tomei medicação para a ansiedade. Tinha um comprimido que tomava em caso sos e muito raramente recorria a ele. [...] A minha ansiedade 'curou-se' com psicóloga há dois anos [com consulta] todas as semanas, agora vou uma vez por mês porque já tive 'alta' e adoro continuar a ir para me sentir bem psicologicamente", disse a influencer.

"Estar num relacionamento onde a comunicação é a base, ajuda-me bastante. Fazer as melhores escolhas para mim, mesmo que essas escolhas não sejam as ideias para outras pessoas. [...] Sei que há casos muito complicados onde a medicação é precisa, mas prefiro acordar cedo, treinar, alimentar-me bem, ir à psicóloga, vitaminar-me, resolver situações ou afastar-me dos problemas que me causam ansiedade do que tomar medicação. A medicação é varrer o problema para debaixo do tapete", acrescentou.

Palavras com as quais Sara Norte não concordou. "É muito grave aquilo que ela diz", começou por reagir. "[...] Dizer que a medicação é varrer o problema para debaixo do tapete é uma afronta para toda a gente que precisa mesmo de medicação", afirmou.

"Se calhar a depressão ou ansiedade dela é muito leve. Há doenças em que tem que se tomar medicação, senão, não haviam médicos. [...] Isto é muito grave e acho que ela, com os seguidores que tem, devia pensar um bocadinho antes de falar", comentou ainda Sara Norte, tendo confessado que não segue Vanessa Martins. "Não tenho nada contra ela, mas não me acrescenta nada", justificou.

Leia Também: Sara Norte revela que já sofreu de violência no namoro