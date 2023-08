Sara Norte já foi vítima de violência numa relação amorosa, como contou no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

A atriz estava a comentar a reconciliação de Liliana Aguiar e Francisco Nunes, depois de acusações de alegados episódios de violência doméstica, quando recordou a sua história marcante.

"Acredito que as pessoas podem mudar. Uma pessoa que comete violência doméstica, não quero acreditar que vai cometer violência doméstica para sempre. Acredito que as pessoas podem melhorar com terapia", comentou.

"Se é uma decisão dela e dele, eles que sejam felizes. Ninguém tem que se meter", acrescentou mais à frente, com Filipa Torrinha Nunes a intervir de seguida. "Quando se fala no contexto de violência doméstica tu tens que intervir. Entre marido e mulher mete-se a colher", disse a psicóloga e também comentadora.

"Mas tu não podes obrigar ninguém a fazer nada. Durante três anos levei pancadaria de um namorado que tive. Por mais que me dissessem, estive três anos nessa relação", partilhou, dando a sua opinião em relação a Liliana Aguiar e Francisco Nunes acreditando que, neste caso, "eles estão bem".

