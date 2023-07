Como costuma acontecer a cada 31 de julho, Sara Norte usou esta segunda-feira as redes sociais para recordar a mãe, a atriz Carla Lupi, que morreu há 11 anos, vítima de cancro.

Hoje faz 11 anos que perdi a minha Mãe. No momento em que recebi a notícia estava presa e recordo me perfeitamente do sentimento de impotência que senti: o não poder abraçar o meu Avô e os meus irmãos. No fundo de não poder chorar a morte da minha Mãe junto aos meus", começou por escrever a comentadora da 'Passadeira Vermelha'.

"Sei que a culpa dessa impotência foi minha e que para cada ato há uma consequência e não contesto isso, mas há marcas que ficam dentro de nós que não conseguimos apagar" confessou, dirigindo-se depois à mãe.

"Sei que nem sempre fui uma boa filha, mas sei também que já me perdoaste por tudo e que um dia ainda vais ter orgulho em mim. De ti herdei o sentido de justiça e este coração na boca que muitas pessoas não compreendem. Cada vez que me olho ao espelho também te reconheço e penso sempre que foi a melhor herança que me deixaste", continuou, recordando que com o passar dos anos é mais difícil lembrar-se da voz da mãe, mas que não se sente ainda com coragem para ver vídeos da atriz.

"Do que me recordo bem é do teu sorriso e da forma como tratavas de todos os que te rodeavam. Tinhas mau feitio sim, mas tinhas bom coração e quando gostavas de alguém fazias tudo por ela. Sei que estás sempre connosco, mas tenho muitas saudades. Muitas", concluiu.

De recordar que Carla Lupi morreu a 31 de julho de 2012, vítima de cancro no pulmão.