Um dia depois do Dia dos Avós, que se celebrou na quarta-feira, 26 de julho, Sara Norte decidiu prestar uma homenagem ao avô que sempre a apoiou.

Junto de uma fotografia antiga, onde aparece em criança ao lado do familiar, a atriz começou por escrever: "Aqui está uma fotografia com o meu avô António que eu tanto amo e que nunca me largou a mão, mesmo quando eu não merecia. É a pessoa mais bondosa e altruísta que conheço e tenho muito orgulho em ser neta dele. Sempre juntos, avozinho! Amo-te".

Antes de terminar, a atriz explicou a que fotografia que coloca na publicação foi "tirada algures numa casa na Marisol quando tinha cerca de quatro anos". "Tenho muitas saudades desse tempo em que tudo parecia fácil", completou.

Leia Também: "A minha mãe quando descobriu que eu fumava, passou-se da cabeça"